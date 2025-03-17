الإثنين 17 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سامح حسين يهدي برنامجه (قطايف) للتليفزيون المصري

سامح حسين؛ فيتو
سامح حسين؛ فيتو


بعد النجاح الكبير الذي حققه ؛ أهدى الفنان سامح حسين وأسرة برنامجه (قطايف) حلقاته كاملة إلي التليفزيون المصري. 

 

ويقدم سامح حسين برنامج قطايف يوميا في رمضان عبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعي وقناته عبر موقع يوتيوب؛ وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وحظي بردود أفعال إيجابية من مختلف الفئات.

 

تكريم سامح حسين 


وكان سامح حسين قد تم تكريمه أول أمس في حفل أقامته الهيئة الوطنية للإعلام بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

 

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سامح حسين برنامج قطايف التليفزيون المصري ماسبيرو

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