إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور عدلى منصور ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور عدلى منصور بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور عدلى منصور بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: عبد الرحمن ربيع عيد 35 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وشهاب محمد طه 30 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وطه شعبان حسب الله 25 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، وطه محمد مهدى 22 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعمرو محمد مهدى 33 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساقين والذراع الأيسر.

تم نقل المصابين لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.

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