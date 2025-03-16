محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات التنموية في قطاعات التعليم والطرق بمدينة بني سويف، ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح مشروعات جديدة بهذه المناسبة، ضمن احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي.

تأتي هذه الافتتاحات في إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتطوير الخدمات في صعيد مصر.

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق

وشمل الافتتاح مشروع تعلية مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين، الذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية، حيث تم إضافة 6 فصول دراسية جديدة، ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة بعد التعلية إلى 15 فصلًا، وقد بلغت تكلفة المشروع نحو 7.5 مليون جنيه، وتم تنفيذه خلال 4 أشهر من بدء الأعمال في سبتمبر 2024، على أن تم تسليمه بشكل ابتدائي في نهاية يناير 2025.

وخلال الزيارة، تفقد محافظ بني سويف، بعض الفصول الدراسية واطلع على الأنشطة الطلابية، بما في ذلك معارض للمجال الصناعي والصحافة التي تضمنت منشورات وملصقات حول المشروعات القومية في المحافظة.

كما وجه محافظ بني سويف، بضرورة الاستمرار في متابعة نسب حضور الطلاب وضمان الانضباط العام داخل المدارس، خاصة في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى متابعة نظافة المدارس والحفاظ على بيئتها المدرسية.

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات بـ15 مليون جنيه

كما افتتح محافظ بني سويف، مشروع رصف وتوسعة طريق بلبل الدائري، الذي نفذته مديرية الطرق والنقل بتكلفة 8 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1.6 كم. ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، التي تشمل تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 297 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الطرق والنقل ببني سويف، أن الخطة الحالية تستهدف رصف 205 شوارع وطرق بإجمالي 68 كم، حيث تم تنفيذ 100 شارع وطريق بالفعل، بزيادة تقارب 30% عن خطة العام المالي السابق 2023/2024.

ورافق محافظ بني سويف، في الافتتاحات: الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، المهندس محمد ياسين، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، الأستاذ علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التربويين والتعليميين في المحافظة.

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