الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اندلاع حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف

حريق مصنع ببني سويف،
حريق مصنع ببني سويف، فيتو

 اندلع حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك بسرعة لمتابعة الحادث. 

 

بلاغ حريق بمصنع في بني سويف

 وتلقى مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد المصانع الواقعة في المنطقة الصناعية شرق النيل، وتم توجيه فرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمكافحة النيران والحد من انتشارها، وهرعت سيارات الإسعاف أيضًا إلى الموقع في حال الحاجة إلى تقديم الإسعافات الأولية.

 

وتمكنت فرق الحماية المدنية ببني سويف، من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد إلى المصانع المجاورة، مما ساهم في تجنب تفاقم الوضع وانتشار الحريق إلى المنشآت الأخرى، وتعمل فرق الإطفاء حاليًا على إخماد آخر بؤر النيران.

 

محاولات السيطرة على النيران

 وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وجارٍ إعداد تقرير مفصل حول تفاصيل الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في أسباب الحريق، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الحماية المدنية عملهم لضمان عدم عودة النيران إلى الاشتعال.

 

وطالبت الجهات الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بتكثيف الإجراءات الوقائية في المناطق الصناعية لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلًا، خاصة في ظل خطورة الحريق وتأثيره المحتمل على الصناعات والعمال.

 

إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

تحت شعار إفطارنا واحد، 5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف (فيديو)

تكريم الرياضيين وافتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا في بني سويف (صور)

شباب منشأة الأمراء ببني سويف يتحدون الصعاب وينظمون دورة رمضانية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

تحت شعار إفطارنا واحد، 5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

خبير جيولوجي يكشف كنز مصري في سيناء والصحراء الشرقية

أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار، وبنك عالمي يحذر من تصاعد المعدن الأصفر

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

المزيد
الجريدة الرسمية