اندلاع حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف

اندلع حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك بسرعة لمتابعة الحادث.

بلاغ حريق بمصنع في بني سويف

وتلقى مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد المصانع الواقعة في المنطقة الصناعية شرق النيل، وتم توجيه فرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمكافحة النيران والحد من انتشارها، وهرعت سيارات الإسعاف أيضًا إلى الموقع في حال الحاجة إلى تقديم الإسعافات الأولية.

وتمكنت فرق الحماية المدنية ببني سويف، من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد إلى المصانع المجاورة، مما ساهم في تجنب تفاقم الوضع وانتشار الحريق إلى المنشآت الأخرى، وتعمل فرق الإطفاء حاليًا على إخماد آخر بؤر النيران.

محاولات السيطرة على النيران

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وجارٍ إعداد تقرير مفصل حول تفاصيل الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في أسباب الحريق، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الحماية المدنية عملهم لضمان عدم عودة النيران إلى الاشتعال.

وطالبت الجهات الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بتكثيف الإجراءات الوقائية في المناطق الصناعية لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلًا، خاصة في ظل خطورة الحريق وتأثيره المحتمل على الصناعات والعمال.

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