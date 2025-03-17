الأمن يكشف لغز اختفاء طفلة ببني سويف: عمها سرق قرطها الذهبي وتخلص منها

كشفت الأجهزة الأمنية ببني سويف،غموض اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، حيث عُثر عليها جثة هامدة داخل جوال بمصرف مائي بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة.

بلاغ العثور على جثة طفلة ببني سويف

وتمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير الأمن، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "ج.غ" البالغة من العمر 8 سنوات، بعد تغيبها عن منزلها منذ يوم الجمعة الماضية، مما أثار حالة من الغموض حول اختفائها.

وبدأت تفاصيل الحادث، عندما عثر أهالي قرية الرياض، اليوم الأحد، على جثة الطفلة داخل أحد المصارف المائية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات القانونية اللازمة، كما تم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة.

عمها خنقها ووضعها داخل شوال

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن الطفلة اختطفت على يد عمها الشقيق، حيث تبين أن العم كان يعاني ظروفا مالية صعبة، فقام بخنق الطفلة ووضعها داخل شوال، ثم ألقى بها في مصرف مائي، كما سرق منها قرطها الذهبي الذي كانت ترتديه.

وتم نقل جثة الطفلة للمستشفى وتم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت حراسة الشرطة وإشراف النيابة العامة ببني سويف، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة للكشف عن ملابسات وتفاصيل الحادث.

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