الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف لغز اختفاء طفلة ببني سويف: عمها سرق قرطها الذهبي وتخلص منها

مديرية أمن بني سويف،
مديرية أمن بني سويف، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية ببني سويف،غموض اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، حيث عُثر عليها جثة هامدة داخل جوال بمصرف مائي بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة.

 

بلاغ العثور على جثة طفلة ببني سويف

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير الأمن، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "ج.غ" البالغة من العمر 8 سنوات، بعد تغيبها عن منزلها منذ يوم الجمعة الماضية، مما أثار حالة من الغموض حول اختفائها.

 

وبدأت تفاصيل الحادث، عندما عثر أهالي قرية الرياض، اليوم الأحد، على جثة الطفلة داخل أحد المصارف المائية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات القانونية اللازمة، كما تم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة.

 

عمها خنقها ووضعها داخل شوال

 

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن الطفلة اختطفت على يد عمها الشقيق، حيث تبين أن العم كان يعاني ظروفا مالية صعبة، فقام بخنق الطفلة ووضعها داخل شوال، ثم ألقى بها في مصرف مائي، كما سرق منها قرطها الذهبي الذي كانت ترتديه.

 

وتم نقل جثة الطفلة للمستشفى وتم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت حراسة الشرطة وإشراف النيابة العامة ببني سويف، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة للكشف عن ملابسات وتفاصيل الحادث.

 

اندلاع حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف

إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

تحت شعار إفطارنا واحد، 5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف (فيديو)

تكريم الرياضيين وافتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا في بني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

اندلاع حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف

إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية