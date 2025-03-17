الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

جانب من جولة وكيلة
جانب من جولة وكيلة تعليم بني سويف، فيتو

 تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم بشأن سير العملية التعليمية في المدارس خلال شهر رمضان المبارك، وتضمن التقرير جهود المتابعة الميدانية لضمان انتظام الدراسة وقيام المعلمين والإداريين بواجباتهم داخل المدارس في جميع مراحل التعليم بـ محافظة بني سويف.

 

وأشار التقرير، الذي أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى قيامها بجولة مفاجئة في بعض المدارس التابعة لإدارة تعليم ببا، حيث زارت مدرسة ثانوية ومدرسة إعدادية بنين. 

 

إحالة مدرستين للتحقيق بسبب تدني نسب الحضور

 وأوضحت نتائج الزيارة تدني نسب الحضور داخل المدرستين، بالإضافة إلى تقصير في متابعة سير الدراسة من قبل الإدارات المدرسية، مما استدعى إحالة إدارتي المدرستين إلى التحقيق بواسطة الشؤون القانونية لتقصيرهما في أداء عملهما وعدم متابعة انتظام الدراسة، خاصة خلال الشهر الكريم.

كما اختتمت وكيل تعليم بني سويف، جولتها بزيارة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات للاطمئنان على سير العملية التعليمية هناك، حيث أكدت ضرورة استمرار المتابعة اليومية لضمان انضباط الدراسة وانتظامها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أهمية التزام جميع المدارس بتوجيهات الوزارة بخصوص متابعة الحضور وتنظيم سير الدراسة بشكل جاد ومنتظم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في ظل شهر رمضان لضمان مصلحة الطلاب والمعلمين.

 

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