إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ الطريق الصحراوي الغربى اتجاه القاهرة بعد كمين الصحراوي الغربي بحوالي 13 كيلو بحدود محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ حادث سير بالصحراوي الغربي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربى اتجاة القاهرة بعد كمين الصحراوي الغربي بحوالي 13 كيلو بحدود المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة ببني سويف

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين وهم أحمد محمد خضيري 20 سنة طالب، مصابًا بكدمات بالظهر، ونجلاء أحمد إسماعيل 37 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس 10سم وكدمات بالظهر، وميسرة أحمد إسماعيل 45 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، آدم محمد خضير، 5 سنوات مصابًا بسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم لقربها من مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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