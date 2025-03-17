الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

بني سويف تتسلم 40
بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية جافة، فيتو

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد ، بالإشراف على استلام 40 طن من المواد الغذائية الجافة من السلع الأساسية، لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية جافة

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة بني سويف، بالإضافة إلى مسؤولي فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف.

 

وتابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام وتخزين كميات السكر والأرز والمكرونة بمخازن الشركة المصرية بمدينة بني سويف، تمهيدًا لأعمال التعبئة والتوزيع على الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

 

محتويات 8 آلاف كرتونة مواد غذائية

 

وأكد وكيلا التضامن والأوقاف، أنه سيتم إعداد 8 آلاف كرتونة مواد غذائية تحتوي كل كرتونة على (2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة) سيتم توزيع هذه الكراتين على 8 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في القرى التي حددتها اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ برقم 322 لسنة 2025، وذلك بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية والوحدات المحلية، مع ضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وبدون تكرار، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

 

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

تحت شعار إفطارنا واحد، 5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف (فيديو)

تكريم الرياضيين وافتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا في بني سويف (صور)

شباب منشأة الأمراء ببني سويف يتحدون الصعاب وينظمون دورة رمضانية (صور)

8.7 ملايين جنيه تمويلات لمشروعات تنموية ببني سويف

التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة لنشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية

تحرير 300 محضر مخالفات خلال حملات تموينية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

تحت شعار إفطارنا واحد، 5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف (فيديو)

تكريم الرياضيين وافتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا في بني سويف (صور)

شباب منشأة الأمراء ببني سويف يتحدون الصعاب وينظمون دورة رمضانية (صور)

8.7 ملايين جنيه تمويلات لمشروعات تنموية ببني سويف

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار، وبنك عالمي يحذر من تصاعد المعدن الأصفر

خبير جيولوجي يكشف كنز مصري في سيناء والصحراء الشرقية

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

المزيد
الجريدة الرسمية