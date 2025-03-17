بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، بالإشراف على استلام 40 طن من المواد الغذائية الجافة من السلع الأساسية، لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية جافة

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة بني سويف، بالإضافة إلى مسؤولي فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف.

وتابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام وتخزين كميات السكر والأرز والمكرونة بمخازن الشركة المصرية بمدينة بني سويف، تمهيدًا لأعمال التعبئة والتوزيع على الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

محتويات 8 آلاف كرتونة مواد غذائية

وأكد وكيلا التضامن والأوقاف، أنه سيتم إعداد 8 آلاف كرتونة مواد غذائية تحتوي كل كرتونة على (2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة) سيتم توزيع هذه الكراتين على 8 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في القرى التي حددتها اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ برقم 322 لسنة 2025، وذلك بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية والوحدات المحلية، مع ضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وبدون تكرار، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

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