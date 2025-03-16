تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

نفذت مراقبة الأغذية بمركز الواسطى ببني سويف، حملة على أماكن تداول وبيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية وتأكد العاملين من حمل شهادات صحية.

حملة بمراقبة الأغذية بمركز الواسطى ببني سويف

ووفقًا للتقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تم تنفيذ الحملة ضمن خطة المديرية التي تستهدف تكثيف الرقابة على أماكن تداول وبيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان.

وشملت الحملة المرور على 10 منشآت غذائية ومخابز في مركز الواسطى، وأسفرت عن تحرير 16 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

إعدام 24 كيلو مواد غذائية في حملة ببني سويف

كما تم إعدام 24 كيلو جرامًا من المواد الغذائية التي تغيرت خواصها الطبيعية، فضلًا عن رصد منشأتين تعملان بدون ترخيص، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وتحت إشراف وكيل الوزارة، شارك في الحملة كل من: الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، الدكتور ماجد سلمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وجمعة عبد المنعم كامل، مراقب أول أغذية بـ الواسطى، بالإضافة إلى مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية في الواسطى: علي حسين شاكر، حسن محمد حسن، ورمضان رمضان أحمد.

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