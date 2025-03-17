مصرع خادم ضريح الشيخ تمراز في حريق داخل المقام ببني سويف

توفي خادم ضريح الشيخ تمراز، قرني أحمد عبد الله، البالغ من العمر 75 عامًا، إثر اندلاع حريق داخل الضريح في قرية غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء إشعاله البخور داخل المقام، ما أسفر عن انتشار النيران في الستائر والمفروشات، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة أدت إلى وفاته فورًا.

بلاغ نشوب حريق في ضريح ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على النيران، كما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة لمنع الاقتراب حتى انتهاء عمليات التبريد والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وتبين من التحريات الأولية للرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، أن الحريق نجم عن حادث عرضي أثناء إشعال البخور، وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بإجراء الصفة التشريحية للوقوف على سبب الوفاة بشكل دقيق.

قرني أحمد عبد الله ـ خادم الضريح

استدعاء شهود العيان بحريق ضريح بني سويف

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي أمرت بإستدعاء شهود العيان للاستماع إلى إفاداتهم، وتكليف المعمل الجنائي بفحص موقع الحريق لتحديد أسبابه بشكل نهائي.

وتسبب الحادث في حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين أشادوا بحسن خلق الضحية وتفانيه في خدمة الضريح على مدى سنوات طويلة.

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