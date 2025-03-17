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الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

قافلة طبية ببني سويف،
قافلة طبية ببني سويف، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة، بهدف تعزيز الخدمات الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه القوافل ضمن الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الصحية والعيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.

 

فحص وعلاج 1410 حالة في قافلة طبية ببني سويف

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ قافلة طبية في قرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، شملت 9 عيادات طبية في 8 تخصصات طبية، حيث تم فحص 1410 مريضًا وتقديم العلاج لهم بالمجان. 

 

كما تم إجراء العديد من الفحوصات الطبية مثل تحليل الدم (87 حالة)، فحص الطفيليات (37 حالة)، أشعة عادية (8 حالات)، إضافة إلى 5 قرارات نفقة دولة وحالة واحدة تم تحويلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فضلًا عن إجراء 41 حالة موجات فوق صوتية.

 

ندوات توعوية ضمن قافلة طبية ببني سويف

 

كما تضمن نشاط القافلة تنظيم ندوات توعوية صحية لعدد 160 مواطنًا، تناولت موضوعات هامة مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، كما تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 320 مواطنًا.

 

الجدير بالذكر أن هذه القافلة الطبية تمت تحت إشراف فريق عمل متخصص من مديرية الصحة ببني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد عجمي، مسئول تجهيز العيادات.

 

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