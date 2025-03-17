مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، على الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج.

مصرع وإصابة 3 أشخاص ببني سويف

وأسفر الحادث عن مصرع حسين.ا.خ، 46 عامًا، الذي تم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ببني سويف، كما أصيب فضل مدني معوض، 20 عامًا، بشتبه كسر في الذراع الأيمن، وفضل معوض حافظ، 45 عامًا، بكدمات متفرقة في الجسم، وتلقى المصابان العلاج اللازم في المستشفى، وأُجريت لهم الفحوصات الطبية المطلوبة.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه وملابساته.

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