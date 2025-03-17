الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، على الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج.

 

مصرع وإصابة 3 أشخاص ببني سويف

وأسفر الحادث عن مصرع حسين.ا.خ، 46 عامًا، الذي تم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ببني سويف، كما أصيب فضل مدني معوض، 20 عامًا، بشتبه كسر في الذراع الأيمن، وفضل معوض حافظ، 45 عامًا، بكدمات متفرقة في الجسم، وتلقى المصابان العلاج اللازم في المستشفى، وأُجريت لهم الفحوصات الطبية المطلوبة.

 

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه وملابساته.

اندلاع حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف

إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

تحت شعار إفطارنا واحد، 5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف (فيديو)

تكريم الرياضيين وافتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا في بني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

اندلاع حريق هائل في مصنع بمنطقة بياض العرب ببني سويف

إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف تتسلم 40 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الكشف على 1400 شخص خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في التعليم والطرق بتكلفة 15 مليون جنيه

تحرير 16 محضرًا خلال حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية