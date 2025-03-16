الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

تحت شعار إفطارنا واحد، 5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف (فيديو)

5 آلاف صائم على مائدة
5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف، فيتو

قدمت "فيتو" بثًا مباشرًا من حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مائدة إفطار جماعي بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن شهده الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحت شعار «إفطارنا واحد» والذي شهد أكبر تجمع لكل فئات المجتمع، وذلك بالساحة الشعبية بمركز سمسطا برعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة رئيس الهيئة البرلمانية.

 

5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف

 

وشهد حفل الإفطار تقديم 5 رحلات عُمرة لأبناء مركز سمسطا، حيث جرى اختيارهم بالقرعة العلنية، بحضور السادة أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وكوادر الحزب التنظيمية على مستوى المحافظة، في جو من المحبة والتآلف الاجتماعي.

 

5 الاف صائمًا على مائدة سمسطا ببني سويف
5 آلاف صائم على مائدة سمسطا ببني سويف

 

كما شهد الحفل تقديم الدعم المادي لأكثر من 1200 أسرة جديدة على مستوى مركز سمسطا، ضمن الدور الاجتماعي للحزب استمرارًا للدعم المادي والعيني والذي شمل تقديم الدعم المادي والعيني لأكثر من 4 آلاف أسرة خلال الفترة الماضية.

5 رحلات عمرة لأهالي سمسطا ببني سويف

 

وأكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، أن هذا الإفطار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينظمها الحزب طوال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على تقديم المبادرات المجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، التي تساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

5 رحلات عمرة لأهالي سمسطا ببني سويف
5 رحلات عمرة لأهالي سمسطا ببني سويف

 

فيما عبر المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تعكس روح التضامن والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

 

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