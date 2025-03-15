تكريم الرياضيين وافتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا في بني سويف (صور)

نظم نادي إهناسيا الرياضي بـ محافظة بني سويف، برئاسة الكابتن حسن بدوي رئيس مجلس الإدارة، حفلًا لتكريم الفائزين في الأنشطة الرياضية، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الرياضية.

تكريم الرياضيين وإفتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا ببني سويف

إفطار وتكريم وافتتاحات بنادي إهناسيا

وشهد الحفل الذي أقيم عقب مائدة الإفطار الجماعي في شهر رمضان، افتتاح نزل الشباب بالنادي بعد إجراء تجديدات وصيانة شاملة له، وذلك في حضور النائب الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الرياضة، وصلاح بدر، رئيس منطقة كرة القدم ببني سويف، وأحمد عبد الصمد، جمال جمعة، نائبي نائب رئيس مركز إهناسيا، وعيد السيد، سكرتير مجلس مدينة إهناسيا، وعماد سعد، مدير إدارة الشباب بإهناسيا، وممثلين لاتحاد شباب إهناسيا، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

تكريم الرياضيين وإفتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا ببني سويف

وأكد النائب الدكتور علي بدر، في كلمته خلال افتتاح نزل الشباب، على أهمية تطوير المنشآت الرياضية في دعم الرياضة والشباب في المنطقة، كما شارك مسؤولي النادي في تكريم أبطال الكاراتيه وقطاع الناشئين في كرة القدم، إلى جانب تكريم الأجهزة الفنية المشرفة على هذه الأنشطة.

رئيس مجلس إدارة نادي إهناسيا

من جانبه، قال الكابتن حسن بدوي، رئيس مجلس إدارة نادي إهناسيا: "نحن فخورون بتنظيم هذا الحفل الذي يهدف إلى تكريم الأبطال الذين يمثلون النادي في مختلف الألعاب الرياضية، كما أننا سعداء بافتتاح نزل الشباب بعد تجديده، وهو المكان الذي سيتيح للشباب فرصة أكبر للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، متابعا: حن نعمل جاهدين على تحسين المنشآت وتقديم أفضل دعم لشبابنا ورياضينا في جميع المجالات.

تكريم الرياضيين وافتتاح نُزل الشباب بنادي إهناسيا ببني سويف

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي إهناسيا، الشكر لجميع الحضور والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث، مشيرًا إلى أن النادي سيواصل عمله لتطوير الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة ملائمة للنشء والشباب في إهناسيا.

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