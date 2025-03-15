شباب منشأة الأمراء ببني سويف يتحدون الصعاب وينظمون دورة رمضانية (صور)

في مبادرة لافتة، قام شباب قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز إهناسيا في محافظة بني سويف، بتحدي الصعاب وأطلقوا مشروعًا يهدف إلى تحسين بيئة الشباب في قريتهم، حيث قاموا بتنظيف قطعة أرض فضاء وتأهيلها لتصبح ملعبًا لكرة القدم الخماسية، قبل أن ينظموا دورة رمضانية شهدت مشاركة 44 فريقًا من مختلف الأعمار.

الدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

الدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

44 فريقا يشاركون بدورة منشأة الأمراء

تحدث حسام عمر، أحد شباب القرية، عن تفاصيل الدورة التي تم تنظيمها على ثلاث مراحل عمرية مختلفة، وقال: "الدورة تضمنت ثلاث فئات عمرية؛ الأولى للأطفال من سن 10 إلى 15 سنة، وشارك فيها 12 فريقًا، بينما الدورة الثانية كانت من سن 15 إلى 20 سنة، وشهدت مشاركة 12 فريقًا أيضًا، أما الدورة الكبرى، فكانت مفتوحة من سن 20 إلى 40 سنة وشارك فيها 20 فريقًا".

وأضاف حسام: إن المباريات في الدورتين الصغيرتين كانت تُلعب على مدار الأسبوع بما أن معظم اللاعبين في هذه الفئات العمرية من الطلاب الذين يتواجدون في القرية خلال أيام الدراسة.

بينما كانت الدورة الكبرى تُلعب فقط يومي الخميس والجمعة نظرًا لأن معظم المشاركين يعملون خارج القرية.

تنظيف ملعب الدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

تنظيف ملعبالدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

حولوا الخرابة لملعب خماسي لكرة القدم

وتحدث حسام عن الصعوبات التي واجهتهم في تجهيز الأرض وإعدادها للبطولة، قائلًا: "المكان كان في حالة سيئة جدًا، حيث كانت الأرض مليئة بالمخلفات والخرسانات والأنقاض التي تم جلبها من هدم المسجد الذي افتتحناه مؤخرًا.

وواصل: "كان علينا العمل على شق الأنقاض وتعبئة الأرض بالكثير من المعدات الثقيلة مثل اللودر والجرار الزراعي لتسوية الأرض" موضحا أنهم تكبدوا تكاليف كبيرة في تجهيز المكان، حيث أنفقوا أكثر من 2500 جنيه على المعدات وشراء الرمل والمواد اللازمة، إضافة إلى 600 جنيه لتأجير الجرار.

وأضاف حسام إنهم قاموا بشراء كرتين لكرة القدم، واحدة أصلية والأخرى تقليدية، بالإضافة إلى شبكة للمرمى بتكلفة 950 جنيهًا، وقرروا تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول في الدورة الكبرى، بالإضافة إلى تكريم المراكز الأولى في الدورتين الصغيرتين.

الدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

الدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

قرية منشأة الأمراء بدون مركز شباب

ورغم ما حققوه من نجاح كبير، فإن الشباب يعانون من نقص في المنشآت الرياضية، حيث لا يوجد في القرية مركز شباب أو ناد رياضي يتيح لهم ممارسة هواياتهم بشكل منتظم، ويأملون في إنشاء مركز شباب جديد في القرية خاصة أن هناك قطعة أرض مناسبة لهذا الغرض.

وناشد شباب القرية المسؤولين بسرعة إنشاء مركز شباب، ليكون بمثابة متنفس لهم وللأجيال القادمة في القرية، ويأملون أن يتم توفير البنية التحتية الرياضية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم الرياضية والإبداعية.

الدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

جماهير الدورة الرمضانية بقرية منشأة الأمراء ببني سويف

تحدوا الصعاب وتغلبوا على الظروف

وقال علاء الكومي، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز إهناسيا، إن ما قام به شباب قرية منشأة الأمراء يعكس روح المبادرة والإصرار على التغلب على الظروف، في وقت تعاني فيه العديد من القرى من نقص في المرافق الرياضية، ويستحق هؤلاء الشباب الدعم والتقدير لما بذلوه من جهد في تحسين بيئة القرية وتنظيم فعاليات رياضية تعكس تلاحم المجتمع واهتمامه بالتنمية.

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