8.7 ملايين جنيه تمويلات لمشروعات تنموية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تمويلات بقيمة 8.7 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2024، وذلك من خلال إدارة تنمية القرية بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لتقرير إدارة بناء وتنمية القرية، والذي تضمن تفاصيل حول المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين منها، حيث تستهدف تلك المشروعات دعم المرأة المعيلة والشباب في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن إجمالي التمويلات التي تم توفيرها من صندوق التنمية المحلية، بلغ 8 ملايين و780 ألف جنيه، استفاد منها 244 شخصًا من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات تربية الأغنام والدواجن.

كما تم تمويل 7 مشروعات من حصيلة بيع المشروعات التابعة للديوان العام بمبلغ 2.9 مليون جنيه، استفاد منها 294 شخصًا في مجالات الإنتاج الحيواني، مثل تربية الأغنام والماشية، بالإضافة إلى مشروعات تجارية وحرفية، مثل الورش والأكشاك والملابس.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، مع توفير دراسات جدوى للمستفيدين لمساعدتهم في اختيار المشروعات التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية والبشرية، وكذلك الموقع المناسب لإقامة المشروع.

كما شدد محافظ بني سويف، على ضرورة التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروع القومي للتنمية المجتمعية "مشروعك"، والجمعيات الأهلية.

من جانبه، أوضح المهندس بدر شكر، مدير تنمية القرية بمحافظة بني سويف، أن صندوق التنمية المحلية يقدم التمويل اللازم لإقامة المشروعات التنموية الاقتصادية في الريف، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعات البيئية والحرفية، بالإضافة إلى المشروعات التسويقية والخدمية، التي تساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل لأهالي القرى.

وأشاد مدير تنمية القرية بمحافظة بني سويف، بدعم المحافظ المستمر لأنشطة الإدارة والوحدات المحلية في تمويل وتنفيذ المشروعات الصغيرة التي تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية في المحافظة.

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