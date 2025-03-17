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خارج الحدود

الرئيس السابق للشاباك: الديمقراطية الإسرائيلية في طريقها للانهيار

رئيس الشاباك، فيتو
رئيس الشاباك، فيتو

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الرئيس السابق للشاباك عامي أيالون قوله: الديمقراطية الإسرائيلية في طريقها للانهيار.

وقال عامي أيالون، اليوم الإثنين: إذا أقيل بار فعلا، سنتحول لدولة الأولوية فيها الولاء للقائد.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جهات وقطاعات عدة تخطط للتظاهر قرب مقر الحكومة بالقدس الأربعاء المقبل رفضا لإقالة رئيس الشاباك.

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك 

وأضافت هيئة البث، في تقرير اليوم الإثنين أن المظاهرات ستتزامن مع جلسة الحكومة التي سيعقدها نتنياهو للتصديق على قرار إقالة بار.

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وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات مرتقبة رفضا لإقالة رئيس الشاباك

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير اليوم الاثنين، أن منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو 

وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

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الشاباك القدس إسرائيل

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