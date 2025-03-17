يائير جولان عن إقالة رئيس الشاباك: الحكومة تفعل ما تشاء بناء على أوامر شخص فاسد

قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، في بيان اليوم الاثنين معلقا على إقالة رئيس الشاباك، إنه حذر منذ 9 سنوات من أن إسرائيل تنحدر نحو الديكتاتورية.

جولان يهاجم نتنياهو وحكومته

وأضاف جولان: الحكومة تريد أن تمنح نفسها الحق في فعل ما تشاء بناء على أوامر شخص فاسد، ونتنياهو يظن أنه حاكم أعلى يفعل ما يشاء.

وزاد منسوب الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الشاباك رونين بار، وأبلغ رئيس الحكومة رئيس الجهاز الاستخباراتي إقالته.

أزمة نتنياهو ورئيس الشاباك الإسرائيلي

وقال نتنياهو خلال اجتماعه أمس الأحد مع رئيس الشاباك رونين بار، إنه ينوي إقالته من منصبه من خلال تصويت الحكومة على هذا القرار الاسبوع المقبل، وجاء القرار بعد أن رفض رئيس الشاباك طلب نتنياهو أن ينهي خدمته بإعلان استقالته من رئاسة الشاباك. حسب وسائل إعلام عبرية.

وخلال اجتماعهما المثير للجدل، ورد أن نتنياهو، قال لـ رونين بار: إن الحكومة "انتظرت تحقيقات الشاباك، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح".

ورفض رئيس الشاباك الاستقالة وأخبر نتنياهو أنه إذا أراد رحيله، فعليه أن يطرده، وقال: بصفتي من تولى رئاسة الشاباك في 7 أكتوبر، فقد تحملت المسؤولية عن دور الجهاز وأوضحت بجلاء أنني أنوي الوفاء بهذه المسؤولية قبل انتهاء ولايتي.

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