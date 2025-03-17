الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات مرتقبة رفضا لإقالة رئيس الشاباك

نتنياهو ورئيس الشاباك
نتنياهو ورئيس الشاباك

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جهات وقطاعات عدة تخطط للتظاهر قرب مقر الحكومة بالقدس الأربعاء المقبل رفضا لإقالة رئيس الشاباك.

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك 

وأضافت هيئة البث، في تقرير اليوم الاثنين أن المظاهرات ستتزامن مع جلسة الحكومة التي سيعقدها نتنياهو للتصديق على قرار إقالة بار.

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قناة إسرائيلية: منتدى قطاع الأعمال يعارض إقالة رئيس الشاباك

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير اليوم الاثنين،  أن منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو 

وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل  الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

ومن جانبها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منتدى الأعمال الإسرائيلي قوله: سنقف خلف حراس البوابة، وندعو نتنياهو إلى وقف تدمير الديمقراطية.

وفي السياق ذاته ذكر  زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الاثنين،  أن دولة الاحتلال الإسرائيلية  فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  عليه الاستقالة.

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