الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

قناة إسرائيلية: منتدى قطاع الأعمال يعارض إقالة رئيس الشاباك

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير اليوم الاثنين،  أن منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو 

وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل  الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

ومن جانبها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منتدى الأعمال الإسرائيلي قوله: سنقف خلف حراس البوابة، وندعو نتنياهو إلى وقف تدمير الديمقراطية.

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يائير جولان عن إقالة رئيس الشاباك: الحكومة تفعل ما تشاء بناء على أوامر شخص فاسد

وفي السياق ذاته ذكر  زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الاثنين،  أن دولة الاحتلال الإسرائيلية  فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  عليه الاستقالة.

فقدان الثقة في حكومة نتنياهو

وقال  لبيد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية "إذا ما كان فقدان الثقة سببا للإقالة لذا فإن أول من سيقال هو نتنياهو، لقد فقدت دولة إسرائيل الثقة به"، في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، وهو فقدان الثقة به."

وقال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، في بيان اليوم الاثنين معلقا على إقالة رئيس الشاباك، إنه  حذر منذ 9 سنوات من أن إسرائيل تنحدر نحو الديكتاتورية.

 

جولان يهاجم نتنياهو وحكومته 

وأضاف جولان: الحكومة تريد أن تمنح نفسها الحق في فعل ما تشاء بناء على أوامر شخص فاسد، ونتنياهو يظن أنه حاكم أعلى يفعل ما يشاء.

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إقالة رئيس الشاباك إسرائيل نتنياهو جيش الاحتلال

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