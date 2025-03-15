التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة لنشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية

نظمت وحدة السكان بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تحت إشراف الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان.

وأشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الندوة التي عقدت في مدرسة طه حسين التابعة لإدارة تعليم بني سويف، استهدفت 50 من المدرسين ورواد الطلاب تحت عنوان "كلنا يد واحدة"، حاضر فيها أحمد شحات، أخصائي تأهيل تخاطب، وتم خلالها مناقشة موضوعات تتعلق بالاختلاف في التشخيص بين طيف التوحد والحرمان البيئي، وكذلك فرط الحركة والطفل العادي.

حضر الندوة أيضًا الدكتور هالة صلاح الدين، مدير إدارة الشئون الطبية بفرع بني سويف للتأمين الصحي، والدكتورة هبة حسن، مدير العيادات ومنسق وحدة السكان بالتأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة هبة حسن أن الندوة تأتي في إطار توجيهات محافظ بني سويف بتفعيل دور اللجان السكانية في مختلف الجهات الحكومية والمحلية، لمتابعة تنفيذ خطة الدولة التنموية، التي تركز على مواجهة الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية في إطار الاستراتيجية المصرية 2030، وبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

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