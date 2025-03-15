تحرير 300 محضر مخالفات خلال حملات تموينية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين وصحتهم، وذلك في إطار إجراءات منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري في الأسواق والمحلات التجارية.

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال مناقشته التقرير الأسبوعي لمديرية التموين، أن التعاون مستمر مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين، الطب البيطري، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين، لضمان تحقيق الانضباط في الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، تأكيدًا على استمرارية الإشراف على تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين، وتوجيهات مجلس الوزراء بتوسيع إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية والجودة العالية بأسعار مناسبة، كما تم متابعة سير العمل في معارض السلع الغذائية بمراكز المحافظة تحت شعار "مبادرة أهلًا رمضان".

وشهدت الفترة المذكورة تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الطب البيطري ومفتشي الأغذية، لمراقبة الحالة التموينية، ومتابعة السلع الغذائية المعروضة، وضمان مطابقتها للمواصفات الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتأكد من إعلان الأسعار وحصول العاملين في مجال المواد الغذائية على شهادات صحية.

أسفرت الحملات المنفذة عن تحرير 224 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، تدني مستوى نظافة أدوات العجين، عدم صرف بون للمواطنين، عدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، إلى جانب تجميع دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق، والتصرف في حصص دقيق المخابز البلدية.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المحددة، حيث تم صرف 75% من مقررات مارس من الكميات المربوطة على التجار، وتم تحرير محاضر ضد بعض التجار لعدم الحصول على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب محاضر غلق للمحال التي توقفت عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

فيما يتعلق بالأسواق والمحلات العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات تفتيشية على العديد من المحلات التجارية والمستودعات، أسفرت عن تحرير محاضر ضد المسؤولين عن بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي مثل الفول والذرة وعلف حيواني وزيوت طعام مجهولة المصدر، كما تم ضبط أسمدة كيميائية مدعمة محظور تداولها، وسجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كميات منها.

كما تم تحرير محاضر لمحلات جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبدالين تموينيين لاستيلائهم على مقررات تموينية، ومزاولة أنشطة بدون ترخيص، وشملت المخالفات الأخرى عدم الحصول على شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، وعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات.

وفيما يخص المواد البترولية، تم تحرير 15 محضرًا لمخالفات تشمل تجميع أسطوانات بوتاجاز بغرض بيعها في السوق السوداء، والتصرف في أسطوانات مدعمة، إلى جانب غلق بعض المستودعات في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط بالشكل الأمثل.

وتستمر محافظة بني سويف في تنفيذ تلك الحملات لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتحقيق الانضباط في الأسواق والمحلات التجارية.

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