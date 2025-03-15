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محافظات

احتفالا بشهر رمضان، حفل إفطار جماعي لـ"عائلة إهناسيا" ببني سويف (صور)

حفل إفطار جماعي بمركز
حفل إفطار جماعي بمركز إهناسيا ببني سويف، فيتو

شهد مركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، حفل إفطار جماعي تحت عنوان "عائلة إهناسيا"، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والطبيعية من أهالي المركز، وذلك تحت رعاية أمانة حزب الشعب الجمهوري بالمركز.

 

حفل افطار جماعي بمركز اهناسيا ببني سويف 
حفل افطار جماعي بمركز إهناسيا ببني سويف 

 

إفطار عائلة إهناسيا ببني سويف

وأكد علاء الكومي، أمين الحزب بـ مركز إهناسيا، أن حفل الإفطار تم تنظيمه تحت عنوان "عائلة إهناسيا"، وشهد حضور عددًا من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والطبيعية، أبرزهم: النائب الدكتور محمد سيد جنيدي، أمين الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والدكتور ياسر شلبي، أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبة عبير جمال، أمين المجالس النيابية، بجانب عدد من قيادات الحزب في المحافظة وعدد من الشخصيات العامة ورموز العائلات وأعداد كبيرة من الإعلاميين.

 

حفل افطار جماعي بمركز اهناسيا ببني سويف 
حفل افطار جماعي بمركز إهناسيا ببني سويف 

 

جميع الأطياف على مائدة واحدة

كما حضر حفل الإفطار النائب الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب والنواب السابقين "هشام سليم وأنور معوض" وممثلون للأحزاب السياسية: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، وكذلك ممثلون لعائلات ورموز مركز إهناسيا والقيادات الطبيعية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ إحتفالية الإفطار تحت عنوان "عائلة إهناسيا" واستهدفت حضور ممثلين لكافة الأطياف والفئات على مائدة إفطار واحدة إحتفالًا بالشهر الكريم.

حفل افطار جماعي بمركز اهناسيا ببني سويف 
حفل افطار جماعي بمركز إهناسيا ببني سويف 

 

جو أسري على مائدة الإفطار

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سيد جنيدي، أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التواصل بين قيادات الحزب وأعضائه في جو أسري، مشيدًا بتنظيم الحفل الذي يعكس روح التعاون بين الجميع، مشيرًا إلى أن الحزب يواصل تنفيذ العديد من الفعاليات في شهر رمضان ضمن مبادرة "مع الناس"، التي تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

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