الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل ظلم المصطبة حلقة 1، فتحي عبد الوهاب يضرب زوجته ريهام عبد الغفور (فيديو)

مسلسل ظلم المصطبة،
مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “ظلم المصطبة” تعدي الفنان فتحي عبد الوهاب “حمادة” بالضرب على زوجته الفنانة ريهام عبد الغفور “هند”.

 

“هند” اقترحت على زوجها أن يذهب إلى البحر للاسترخاء قليلا، فما كان من “حمادة” إلا أن صفعها على وجهها دون سبب، وبعدها حاول أن يصالحها لكنها رفضت.

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ظلم المصطبة فتحي عبد الوهاب ريهام عبد الغفور أبرز مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل "ظلم المصطبة" في النصف الثاني من رمضان

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

السيسي: بلدنا بخير والأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والمشروعات

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

الحزن يظهر على محمد صلاح بعد خسارة لقب كأس كاراباو (صور)

منوعات

المزيد

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أم المؤمنين زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات

درس التراويح بالجامع الأزهر يبين الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

المزيد
الجريدة الرسمية