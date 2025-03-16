الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل " ظلم المصطبة" في النصف الثاني من رمضان

مسلسل ظلم المصطبة،
مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل “ظلم المصطبة” على شاشة قناة DMC، حيث ينافس العمل في النصف الثاني من ماراثون دراما رمضان.

ويعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة الحياة الساعة الثامنة مساءً، وسيكون متاح أيضا للعرض على منصة واتش ات.

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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