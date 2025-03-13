بسبب عيدان الكبريت، مصرع طفلين في حريق أعلى سطح منزلهما ببني سويف

لقي طفلان مصرعهما قبل دقائق من الإفطار إثر نشوب حريق في غرفة أعلى سطح منزلهما بقرية طحا البيشة، بمركز ببا حيث كانا يلهوان بعيدان الكبريت.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي، يفيد باندلاع الحريق في غرفة على سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق، أثناء قيام الطفلين ريتاج 4 سنوات ومحمود 6 سنوات، باللعب بالكبريت مما أدى إلى اشتعال النيران في الغرفة.

وتمكنت فرق الإسعاف من نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث أكدت التحقيقات الأولية أن الحريق ناتج عن لهو الطفلين بالكبريت، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الأسرة لم تلاحظ أي شبهة جنائية في الحادث وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثتين وطلب تحريات المباحث للتحقق من الملابسات.

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