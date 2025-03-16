الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأوكراني: زيلنسكي صدق على تعيين رئيس جديد لأركان الجيش

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال وزير الدفاع الأوكراني، مساء اليوم الأحد: إن الرئيس فولويمير زيلنسكي صدق على تعيين رئيس جديد للأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

 

زيلينسكي يعين فريقه المفاوض في محادثات السلام

ويوم السبت الماضي، عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فريقًا لتمثيل كييف في أي مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات مع، وفق مرسوم رئاسي.

واختار زيلينسكي مدير مكتبه الرئاسي أندريه يرماك رئيسًا للوفد، إضافة إلى وزير الخارجية أندريه سيبيجا، ووزير الدفاع رستم عمروف، ونائب مدير المكتب الرئاسي بافلو باليسا، بصفة أعضاء. وفق وكالة "فرانس برس".

 

زيلينسكي يتهم روسيا بتأخير محادثات السلام

وفي الأثناء، اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بتأخير المحادثات حول إرساء  لثلاثين يومًا، اقترحتها كييف وواشنطن، بهدف تعزيز موقفها في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، "إنهم يريدون موقفًا أقوى قبل وقف إطلاق النار. إن تأخير العملية مرتبط بسعيهم إلى تحسين وضعهم في ساحة المعركة".

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