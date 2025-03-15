السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي يعين فريقه المفاوض في محادثات السلام

زيلينسكي،فيتو
زيلينسكي،فيتو

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فريقًا لتمثيل كييف في أي مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات مع، وفق مرسوم رئاسي نُشر اليوم السبت.

زيلينسكي يعين فريقه المفاوض في محادثات السلام

واختار زيلينسكي مدير مكتبه الرئاسي أندريه يرماك رئيسًا للوفد، إضافة إلى وزير الخارجية أندريه سيبيجا، ووزير الدفاع رستم عمروف، ونائب مدير المكتب الرئاسي بافلو باليسا، بصفة أعضاء. وفق وكالة "فرانس برس".

وفي الأثناء، اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بتأخير المحادثات حول إرساء  لثلاثين يومًا، اقترحتها كييف وواشنطن، بهدف تعزيز موقفها في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، "إنهم يريدون موقفًا أقوى قبل وقف إطلاق النار. إن تأخير العملية مرتبط بسعيهم إلى تحسين وضعهم في ساحة المعركة".

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الرئيس الأوكراني الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي كييف فولوديمير زيلينسكي

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