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محافظات

أهالي إبشنا ببني سويف يستعدون لتشييع جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة

الشقيقان هشام وإسلام
الشقيقان هشام وإسلام شعبان سعداوي، فيتو

خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي قرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف، بعدما تلقوا نبأ وفاة الشقيقين هشام شعبان سعداوي وإسلام شعبان سعداوي، إثر حادث انقلاب سيارة نقل بمنطقة شرق العوينات، في حادث مأساوي أدمى قلوب أسرتهم وأصدقائهم وكل من عرفهم.

 

حزن ودموع في انتظار الجثامين

 

في أجواء يسودها الحزن والأسى، تجمع أهالي القرية أمام منازل الفقيدين، يملأ قلوبهم الصبر الممزوج بالحسرة، في انتظار وصول الجثمانين من مكان الحادث لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.

 

الشقيقان هشام وإسلام شعبان سعداوي

 

 وتوافد الأهل والأصدقاء لتقديم العزاء لأسرة الشقيقين، وسط حالة من الذهول والدموع التي لم تفارق أعين محبيهما، حيث عبّر أصدقاء "هشام وإسلام" عن صدمتهم الشديدة من رحيلهما المفاجئ، مؤكدين أنهما كانا يتمتعان بسمعة طيبة بين الجميع، وكانا مثالًا للأخلاق الحسنة والتفاني في العمل، وأشار أهالي القرية، إلى أنهما كانا يسعيان على لقمة العيش حيث كانا يعملان على سيارة نقل ثقيل، لكن الموت خطفهما في لحظة، تاركًا وراءهما قلوبًا مكلومة.

 

سيل الدعوات للفقيدين بالرحمة والمغفرة

 

لم يتوقف سيل الدعوات للفقيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب أصدقاؤهما ومعارفهما الجميع بالإكثار من الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرتهما الصبر والسلوان.

 

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة فور وصول الجثمانين إلى مسقط رأسهما بقرية إبشنا، وسط حضور حاشد من الأهالي الذين يستعدون لتوديع الشقيقين في مشهد يملؤه الحزن والوجع.

 

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