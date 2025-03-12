مصرع 3 شباب في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بطريق أبويط ببني سويف

شهد طريق دخلة أبويط بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، حادث تصادم مأساوي بين دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل (جامبو)، مما أسفر عن وفاة ثلاثة شباب من قرية قمن العروس في الحال.

بلاغ حادث وتحرك الإسعاف

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًابوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين أن التصادم أسفر عن وفاة الشباب الثلاثة في الحال نتيجة إصابات بالغة، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء الأربعة ضحايا الحادث

وتبين أن المتوفين هم: حسام أحمد عبد الله محمد (20 سنة)، محمود سعيد فتحي حسين (20 سنة)، ومحمد فتحي تمام مصطفى (22 سنة، عامل)، وجميعهم من قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى.

انتقال قوات الأمن لموقع الحادث

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية، فيما قررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع والجثامين، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود وسائق السيارة النقل.

الحزن يسود قرية قمن العروس

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية قمن العروس فور علمهم بالحادث، حيث تجمع العشرات أمام المستشفى في انتظار إنهاء إجراءات استلام الجثامين وتشييعهم إلى مثواهم الأخير وسط أجواء من الحزن والأسى.

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