الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يفتتح المبنى الجديد لـ«تعليم سمسطا»

محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح المبنى الجديد لـ«تعليم سمسطا»

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المبنى الجديد للإدارة التعليمية بمدينة سمسطا، وذلك ضمن برنامج مكثف لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمناسبة العيد القومي للمحافظة في مارس 2025، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية في الصعيد.

محافظ بني سويف يفتتح المبنى الجديد لـ«تعليم سمسطا»

ورافق محافظ بني سويف، خلال الافتتاح النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، ومدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة سمسطا، وأمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب محمد ياسين، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد بدر، وكيل المديرية، وعصام أبو عرب، مدير الإدارة، ومحمد عبد اللطيف، وكيل الإدارة، إضافة إلى عدد من نواب رئيس المدينة، ومديري الإدارات والأقسام والمراحل التعليمية.

وخلال جولته داخل المبنى الجديد، تفقد المحافظ مكوناته التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية بلغت 800 متر مربع، منها 347 مترًا مخصصة للمبنى نفسه، والذي يتكون من خمسة طوابق (أرضي + 4 علوي) بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه. يضم المبنى الإداري العديد من الأقسام، منها التوجيهات الفنية للمرحلة التعليمية المختلفة، قاعات الأنشطة والخدمات، الوسائل التعليمية والمعامل، قسم الشؤون المالية والخزنة، بالإضافة إلى إدارات التعليم الخاص والرسمي للغات ورياض الأطفال، مكتبة، قاعة متعددة الأغراض، السكرتارية، الأرشيف، الشؤون القانونية، الإحصاء، الأمن والمراقبة، التخطيط والمتابعة، العلاقات العامة، صالة خدمة المواطنين، صالة الموظفين، إلى جانب مصلى ودورات مياه للرجال والسيدات.

 10 ملايين جنيه لإنشاء مبنى تعليم سمسطا 

كما شهد محافظ بني سويف، جانبًا من الفعاليات التي نظمتها الإدارة بمناسبة افتتاح المقر الجديد، والتي تضمنت عرضًا تقديميًا استعرض فيه القائمون على الإدارة عدد المدارس والطلاب بمختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية العامة والفنية.

وفي ختام الزيارة، قدم محافظ بني سويف التهنئة للعاملين بالإدارة بمناسبة افتتاح المبنى الجديد، كما هنأهم بحلول شهر رمضان المبارك.

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