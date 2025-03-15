السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

الإعلام الحكومي بغزة يكشف حصيلة الضحايا في القطاع منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن استشهاد أكثر من  150 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي  منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بينهم 40 شهيدا خلال الأسبوعين الماضيين.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها،  إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 48.543 شهيدا و111.981.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 19 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي بالمسيرات لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 9 أشخاص.

 

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

من جهتها، دعت مجموعة السبع، أمس الجمعة، إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "من دون معوقات".

 

 وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا، دعت المجموعة أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى ضرورة ضرورة وجود “أفق سياسي للشعب الفلسطيني”.

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