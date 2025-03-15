ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا لـ 9 شهداء

أفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي بالمسيرات لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 9 أشخاص.

فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.

فيما أكدت منظمات إغاثة، أن القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت مجموعة السبع، أمس الجمعة، إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "من دون معوقات".

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا، دعت المجموعة أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى ضرورة ضرورة وجود “أفق سياسي للشعب الفلسطيني”.

وأعلنت إسرائيل في الثاني من مارس الجاري وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب خلافات مع حركة حماس بشأن تمديد اتفاق الهدنة.

كما جددت مجموعة السبع تأكيدها دعمها الراسخ "لوحدة أراضي" أوكرانيا، متوعدة روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تدعم الهدنة، ومطالبة باتخاذ "إجراءات أمنية قوية" تجنب أي "عدوان" جديد على كييف.

وفي سياق آخر، حذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من خطر لجوء إيران إلى الاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال شخصيات أجنبية بشكل متزايد كأداة للإكراه.

وقالت مجموعة الدول السبع إن طهران هي مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وحثتها على العودة للدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وبالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

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