استشهاد 3 صحفيين في غارة للاحتلال على شمال قطاع غزة

أعلن مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن استشهاد 3 صحفيين بغارة جوية للاحتلال على فريق إعلامي يوثق أعمالا إغاثية شمال غزة.

استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية

وقال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفيين الثلاثة كانوا يوثقون أعمالا إغاثية إنسانية للمتضررين من حرب الإبادة.

وأضاف المركز أن استهداف الصحفيين يعيق تدفق المعلومات، ويمنع العالم من الاطلاع على حقيقة ما يحدث في غزة.

وأكد المركز إن الهجوم يعد "جريمة حرب" تستهدف حرية الصحافة والعاملين في مجال الإعلام والإغاثة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد 19 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا لـ 9 شهداء

وأفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي بالمسيرات لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 9 أشخاص.

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

من جهتها، دعت مجموعة السبع، أمس الجمعة، إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "من دون معوقات".

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