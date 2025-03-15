السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

صحة غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال خلال 48 ساعة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد 19 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

 

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا لـ 9 شهداء

وأفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي بالمسيرات لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 9 أشخاص.

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

من جهتها، دعت مجموعة السبع، أمس الجمعة، إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "من دون معوقات".

 وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا، دعت المجموعة أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى ضرورة ضرورة وجود “أفق سياسي للشعب الفلسطيني”.

وأعلنت إسرائيل في الثاني من مارس الجاري وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب خلافات مع حركة حماس بشأن تمديد اتفاق الهدنة.

كما جددت مجموعة السبع تأكيدها دعمها الراسخ "لوحدة أراضي" أوكرانيا، متوعدة روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تدعم الهدنة، ومطالبة باتخاذ "إجراءات أمنية قوية" تجنب أي "عدوان" جديد على كييف.

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