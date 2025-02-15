أعلنت ‏مجموعة السبع في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها تدعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للقطاع.

مجموعة السبع تدعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وفي السياق ذاته دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم السبت، جميع الأطراف على مواصلة العمل معا لتنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل في غزة.

وأضاف ديفيد لامي: "أحث على إطلاق سراح كل الرهائن وضمان وصول المساعدات الحيوية لغزة والعمل نحو سلام دائم".

وفي السياق ذاته قالت وزارة خارجية سلوفينيا، اليوم السبت: نتابع الوضع من كثب في غزة وندعو إلى وقف إطلاق نار مستدام مع ضمان تبادل الأسرى.

سلوفينيا: ننتظر خطة جديدة لإعادة إعمار غزة

وأضافت الخارجية في بيانها: "ننتظر خطة جديدة من الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة وأوروبا ستكون جزءا منها".

وأكد الخارجية في بيانها: "نؤمن بقوة بحل الدولتين ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام"، مضيفة:" قلقون من تصاعد العنف في الضفة الغربية وأي محاولة لضمها تتعارض مع القانون الدولي".

وأعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الجمعة، رفضها لمخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

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