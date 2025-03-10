سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بإهناسيا

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

سكرتير بني سويف يزور مركز إهناسيا

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفي إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات الأخيرة التي أُقرّت في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والمهندسة مها أبو بكر من اللجنة التنسيقية بديوان عام محافظة بني سويف، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بمركز ومدينة إهناسيا.

سكرتير بني سويف يتفقد تكنولوجي إهناسيا

وخلال الزيارة، اطمأن السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد يواجهها المواطنون أثناء عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تواجدوا في المركز.

وأشار اللواء سامي علام إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، مؤكدًا ضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، والعمل على بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.

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