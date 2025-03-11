4 رحلات عمرة ورحلتان لزيارة الأماكن المقدسة للأمهات المثاليات ببني سويف

شهدت مدينة الواسطى بـ محافظة بني سويف، احتفالية مميزة بمناسبة تكريم الأمهات المثاليات، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والشعبية، بالإضافة إلى أسر وعائلات الأمهات المكرمات، برعاية النائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ.

حفل تكريم الامهات المثاليات ببني سويف

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات مؤثرة من الحضور حول أهمية تكريم الأمهات ودورهن البارز في بناء المجتمع، وقد تم توزيع هدايا قيمة على الأمهات المثاليات، التي شملت 6 رحلات عمرة وزيارة للأماكن المسيحية المقدسة.

وأكد النائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ، نتيجة القرعة العلنية لإهداء 4 رحلات عمرة للأمهات المسلمات، بالإضافة إلى رحلتين لزيارة الأماكن المقدسة لسيدتين مسيحيتين من الأمهات المكرمات، وتم إعلان أسمائهم وسط حالة من السعادة أمتزجت خلالها الدموع بالزغاريد فرحًا من أسر من وقع عليهن الإختيار عن طريق القرعة.

اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإحتفالية تجسد الروح المجتمعية والتلاحم بين جميع فئات المجتمع بقرى ومدينة الواسطى، مما يعكس التقدير الكبير للمرأة المصرية ودورها المحوري في الحياة الأسرية والاجتماعية، في ظل إهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المسؤولية في 2014.

جاء ذلك بحضور كل من النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، والدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، بالإضافة إلى ممثلًا عن الكنيسة.

وأعرب الحضور عن تقديرهم البالغ للأمهات المثاليات، مشيدين بتضحياتهن الجليلة في رعاية الأبناء وتقديم الدعم المستمر للمجتمع. هذه الاحتفالية تعتبر فرصة لتسليط الضوء على دور الأم في جميع الأديان والمجتمعات، وتأكيد قيم الاحترام والتقدير تجاه الأمهات.

الأمهات المثاليات كرسن حياتهن لأسرهن

وقال النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، إن تكريم الأمهات ليس مجرد احتفال شكلي، بل هو تقدير لكل أم قدمت حبها واهتمامها، وكرست حياتها من أجل أسرتها ووطنها. فالأم هي الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا، وهي التي تزرع فينا القيم والمبادئ التي نعتز بها وننقلها لأجيالنا القادمة.

وأضاف: "أنا سعيد جدًا أنني أشارككم هذه اللحظة، وأهنئ الأمهات المكرمات على جهودهن وتفانيهن، وتظل هذه اللحظات بمثابة رسالة شكر وامتنان لأمهاتنا في كل مكان، فقد كانت لهن اليد الطولى في بناء مجتمعنا، وهن الجندي المجهول الذي لا يطلب جزاءً سوى رؤية أبنائها في أفضل حال".

الإسلام حث على تكريم الأم والاعتراف بفضلها

وقال الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، لقد حثنا ديننا الحنيف على تكريم الأم والاعتراف بفضلها، فقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العديد من النصوص التي تُظهر عظمة دور الأم في حياة الأبناء والمجتمع، ومن هنا، فإن تكريم الأمهات ليس فقط واجبًا دينيًا، بل هو رسالة امتنان واعتراف بما قدمنه من تضحيات لا تعد ولا تحصى.

وأضاف: "نحتفل بنماذج مشرفة من الأمهات اللواتي يُجسدن معاني العطاء والصبر، ونؤكد على ضرورة استمرار دعمهن والاعتراف بفضلهن في جميع المجالات، نتوجه بالتهنئة للأمهات المثاليات، ونسأل الله أن يوفقهن ويوفقنا جميعًا لما فيه خير الوطن".

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