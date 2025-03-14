الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

استنفار أمني في مستوطنة حورشا قرب رام الله بعد محاولة تسلل

جيش الاحتلال،فيتو
جيش الاحتلال،فيتو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة: إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة حورشا شمال غرب بالضفة الغربية، ورفعت حالة التأهب، تحذيرًا من احتمالية وجود تسلل.

تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة حورشا شمال غرب بالضفة

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "قيادة الجبهة الداخلية أصدرت تعليمات للسكان بالبقاء في منازلهم مع إغلاق الأبواب حتى إشعار آخر".

وذكرت القناة 14 العبرية أنه تم "رصد تسلل شخصين إلى مستوطنة قرب رام الله أحدهما مسلح، وأنه تم إطلاق النار عليهما ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانا قد أصيبا أم لا".

وأشارت إلى أن "أمن مستوطنة حورشا أطلق عدة طلقات تجاه المشتبه بهم والجيش يستمر في تمشيط المنطقة".

ولاحقًا، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا أوليًا، جاء فيه أنه تم رصد عدد من المشتبه بهم خارج مستوطنة حرشا، وهرعت القوات إلى المكان وأطلقت النار نحوهم، مما دفعهم للانسحاب من المكان".

وأكد البيان أن "قوات جيش  الاحتلال الإسرائيلي بدأت عمليات تمشيط للبحث عنهم في المنطقة، ولا يوجد خطر تسلل إلى المستوطنة".

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إسرائيل الضفة الغربية تفعيل صفارات الإنذار صفارات الإنذار قيادة الجبهة الداخلية

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