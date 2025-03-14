قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، اليوم الجمعة، إن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة غير واقعي ونؤيد بقاءهم في القطاع.

جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة

وأضاف جون بولتون: "يجب العمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين، والحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة".

الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

وتابع: نقر بالدور المصري الحيوي تجاه الوضع في قطاع غزة.

وتمسكت مصر بموقفها الرافض لمخطط تهجير سكان قطاع غزة، وعرضت خطتها لإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين والتي حظيت بموافقة ودعم عربي خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة خلال الشهر الجاري.

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