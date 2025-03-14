الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

مصر تتلقى دعوة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

ياسر إدريس،فيتو
ياسر إدريس،فيتو

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية دعوة رسمية من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، لمشاركة مصر في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر القادم.

وتسلم  ياسر إدريس دعوة مشاركة اللجنة الأولمبية المصرية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي من جانب الأستاذ ناصر المجالي، أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» المقامة في الجزائر على مدار يومي 14 و15 مارس.

وثمن  ياسر إدريس، تلك الدعوة من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمشاركة اللجنة الأولمبية المصرية في دورة التضامن الإسلامي المقبلة، مشيدا بروح التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها السعودية وسط تناغم وتجانس بين الجانبين في الملفات المشتركة ذات الاهتمام والصلة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول الإسلامية وتأكيدًا على دور مصر الفعّال في المحافل الرياضية الدولية.

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اللجنة الأولمبية المصرية عبد العزيز بن تركي الفيصل مصر المملكة العربية السعودية ياسر إدريس

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