الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

تشكيل لجنة لمتابعة وتطوير العمل بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية

وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، فيتو

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتشكيل لجنة مشتركة؛ لمتابعة وتذليل المعوقات التي تواجه العمل الرياضي بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

تضم اللجنة الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمود عزمي، رئيس القطاع القانوني بالوزارة، والمستشار محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية، والدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي للجنة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية لبحث التحديات التي تواجه الاتحادات الرياضية والرياضيين، بهدف تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الإنجازات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة برئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية، عقب انتهاء انتخابات الاتحادات الرياضية لدورتها الجديدة.

وهنأ الوزير المهندس ياسر إدريس على فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية، كما هنأ الفائزين بالمناصب المختلفة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية ياسر إدريس

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