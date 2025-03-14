أشرف صبحي وياسر إدريس يشاركان في اجتماعات الجمعية العمومية لـ أنوكا بالجزائر

انطلقت، اليوم الجمعة، اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»، التي تُقام يومي 14 و15 مارس في الجزائر، بمشاركة وفد مصري رسمي يضم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

وتُعقد الجمعية بحضور ممثلين عن 54 دولة أفريقية، حيث ستشهد الانتخابات الخاصة بباقي مناصب اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، إضافة إلى اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الأولمبية الجديدة (2025-2029)، وذلك خلال الانتخابات المقررة غدًا السبت 15 مارس.

كما حضر المستشار خالد زين الدين، الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية المصرية، والذي تم اختياره مشرفًا عامًا على دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في مصر عام 2027.

وقد لاقى هذا الاختيار إشادة واسعة، نظرًا لخبرته الكبيرة في المجال الرياضي، وأهمية الحدث الذي يتطلب تفرغًا كاملًا واستعدادات مبكرة مما يستلزم تفرغه دون الترشح لأي منصب داخل لـ «أنوكا».

واستقبل السفير المصري في الجزائر، الدكتور مختار وريدة، الوفد المصري في مقر إقامته، حيث شهد اللقاء أيضًا حضور الأستاذ مصطفى براف رئيس الاتحاد للجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، والبطل الأولمبي في الخماسي الحديث، أحمد أسامة الجندي، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا الرياضية المهمة على مستوى القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية في مختلف الدول الأعضاء.

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