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رياضة

أستون فيلا يواجه قاهر ليفربول، تعرف على مواجهات الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل للدور ربع النهائي كل من، بايرن مينونخ وإنتر ميلان وبرشلونة وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وأستون فيلا وأرسنال وريال مدريد.

وجاءت مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

بايرن مينونخ × إنتر ميلان

برشلونة × بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

أرسنال × ريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 8 و9 أبريل، على أن تقام مباريات العودة يومي 15 و16 من الشهر ذاته.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في الدور ثمن النهائي.

وفاز ريال مدريد على مضيفه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد الفوز ذهابًا بنتيجة (2-1)، والخسارة إيابًا بنتيجة (0-1).

ولجأ الفريقان إلى أوقات إضافية بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد 2 / 1، ليصبح مجموع اللقائين التعادل 2/2.

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