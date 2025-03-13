أخبار الرياضة اليوم: الإسماعيلي يستعيد الانتصارات بالدوري في أول مباراة مع تامر مصطفى.. وبيسيرو يطالب بسرعة تجديد عقود نجوم الزمالك.. نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بنتيجة 0/1 للدراويش، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الأولى من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ويحقق الدراويش فوزا غائبا منذ فترة طويلة في الدوري الممتاز.

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه نصيحة للاعبي الفريق قبل سفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته قبل العودة مرة أخرى لمباشرة عمله مع الأحمر.

وشهدت القمة 130 انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

طلب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من لجنة التخطيط سرعة الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، عمر جابر، محمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، الحكم الدولي حسام عزب كحكم فيديو في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما بالمغرب خلال الفترة من 30 مارس الجاري حتي 19 ابريل المقبل.

أُعلنت مواعيد مباريات المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما في دورة قطر الودية الدولية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

القائمة التي أعلنها أسامة نبيه المدير الفني لشباب الفراعنة ضمت 7 محترفين بالإضافة لـ 28 لاعبًا ينشطون في أندية محلية وجاءت كالتالي:

فاز فريق اتحاد جدة أمام الرياض، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري السعودي.

وتقدم فريق الاتحاد بهدف عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 55.

كشف نادي ريال مدريد طبيعة الإصابة التي عانى منها ظهيره الفرنسي فيرلاند ميندي، خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الملكي، أجرى ميندي فحوصات اليوم الخميس، أظهرت معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.

انتهت مباراة أتلتيك بيلباو الإسباني ضد روما الإيطالي بنتيجة 3-1 لـ بيلباو، في المباراة التي جرت على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة يصعد بيلباو إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره أياكس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

جاءت رباعية آينتراخت فرانكفورت عن طريق جان ماتيو وماريو جوتزه (هدفين)، وإيكيتيكي في الدقائق 7 و25 و67 و82.

انتهت مباراة فريق لاتسيو الإيطالي ونظيره فيكتوريا بلزن بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على ملعب تورينو الأولمبي.

وتقدم فريق فيكتويا بلزن في النتيجة بالدقيقة 52 عن طريق بافيل شواك، وتعادل لاتسيو في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه أليسيو رومانيولي.

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