بيلباو يفوز على روما 1/3 ويصعد لربع نهائي الدوري الأوروبي

انتهت مباراة أتلتيك بيلباو الإسباني ضد روما الإيطالي بنتيجة 3-1 لـ بيلباو، في المباراة التي جرت على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة يصعد بيلباو إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب الأوليمبيكو، الخميس الماضي، قد انتهت بفوز روما على بيلباو بنتيجة 2-1.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد روما

حراسة المرمى: أجريزابالا.

خط الدفاع: دي ماركوس، نونيز، يوري، باريديس.

خط الوسط: جالاريتا، جوميز، كالاجير.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، سانادي، إينياكي ويليامز.

تشكيل روما أمام بيلباو

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكان.

خط الوسط: ديفين رينش، بريان كريستانتي، لياندرو باريديس، أنخيلينو.

خط الهجوم: باولو ديبالا، توماسو بالدانزي، أرتم دوفبيك.

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