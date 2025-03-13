لاتسيو يتعادل مع فيكتوريا بلزن 1/1 ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

انتهت مباراة فريق لاتسيو الإيطالي ونظيره فيكتوريا بلزن بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على ملعب تورينو الأولمبي.

وتقدم فريق فيكتويا بلزن في النتيجة بالدقيقة 52 عن طريق بافيل شواك، وتعادل لاتسيو في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه أليسيو رومانيولي.

وكان فريق لاتسيو الإيطالي قد فاز علي فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما الخميس الماضي.

وتأهل لاتسيو للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 3ـ2 بمجموع المباراتين.

تفاصيل مباراة لاتسيو وفيكتوريا بلزن في الذهاب

وتقدم فريق لاتسيو مبكرا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول والمباراة عن طريق لاعبه أليسيو رومانيولي، وتعادل فريق فيكتوريا بلزن عن طريق لاعبه دوروسينمي في الدقيقة 53، ثم نجح لاتسيو في خطف فوز قاتل بعدما سجل غوستاف إيزاكسن الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع من زمن الشوط الثاني والمباراة.

وكان لاتسيو الإيطالي قد تأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعدما أنهي مرحلة الدوري متصدرًا المجموعة برصيد 19 نقطة بينما تأهل فيكتوريا بلزن بعدما خاض دور الملحق وانتصر على فيرينكفاروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.