الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

بيسيرو يطلب الانتهاء من ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك

لاعبو الزمالك، فيتو
لاعبو الزمالك، فيتو

طلب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من لجنة التخطيط سرعة الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الأيام القليلة القادمة. 

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، عمر جابر، محمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري. 

وعلمت فيتو أن بيسيرو طلب من لجنة التخطيط سرعة الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين، خاصة أن اللاعبين ليسوا في قمة تركيزهم لعدم حسم ملف التجديد خاصة أحمد سيد زيزو. 

وجاء طلب بيسيرو، نظرا إلى أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في كأس الكونفدرالية والدوري الممتاز وكأس مصر ويحتاج لدخول كافة اللاعبين في حالة تركيز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة يوم السبت المقبل في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك وسموحة 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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