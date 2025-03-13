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رياضة

مواعيد مباريات منتخب الشباب في دورة قطر الودية الدولية

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

أُعلنت مواعيد مباريات المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما في دورة قطر الودية الدولية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في دورة قطر الدولية الودية

قائمة منتخب الشباب لدورة قطر

القائمة التي أعلنها أسامة نبيه المدير الفني لشباب الفراعنة ضمت 7 محترفين بالإضافة لـ 28 لاعبًا ينشطون في أندية محلية وجاءت كالتالي:
- حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد إف سي) ’ أحمد وهب (المصري البورسعيدي) ’ أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

- خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ ’ أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) ’ محمد سمير وسيف عصام ومهاب سامي (إنبي) ’ إبراهيم عادل ومعاذ عطية ومحمود لبيب (الأهلي) ’ عبد الله بوستنجي وعبد العزيز سعيد (سموحة) ’ محمد جمال (بتروجت) ’ بلال موسى (زفوله الهولندي) ’ مؤمن شريف (الاتحاد السكندري).

- الوسط والهجوم: أحمد خالد "كباكا" (مودرن سبورت) ’ محمد السيد (الزمالك) ’ أحمد وحيد (الأهلي) ’ سوني شاربلس (بولتون الإنجليزي ) ’ عمرو عبد المجيد هامبورج الألماني ’ تيبو غابريال ماينز الألماني ’ محمد عبد الله (الأهلي) ’ عمرو خالد "بيبو"  ( آراو السويسري) ’ عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) ’ أحمد أبو الفتح (المصري البورسعيدي) ’ عمرو أسامة (إنبي) ’ راغب عبد الهادي (الجونة) ’ محمد عبد الناصر ومهند محمد (المقاولون العرب) ’ يوسف شلبي (مودرن سبورت) ’ محمد أشرف ()’ أدهم علاء (الاتحاد السكندري) ’ محمد أحمد وكريم سعيد (وادي دجلة).

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المنتخب الوطني للشباب أسامة نبيه دورة قطر الودية الدولية مصر قطر الإمارات كرواتيا

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