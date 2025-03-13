حسام عزب يمثل التحكيم المصري في أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، الحكم الدولي حسام عزب كحكم فيديو في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما بالمغرب خلال الفترة من 30 مارس الجاري حتي 19 ابريل المقبل .

فيما أوقعت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في المجموعة الثانية مع جنوب أفريقيا وبوركينافاسو وصاحب المركز الأول بتصفيات وسط أفريقيا.

بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما سيتنافس بها 16 فريقا وستقام خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل بالمغرب، وسيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من 4 فرق.

ويتأهل من تلك البطولة 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي تضم 48 فريقا، والتي ستقام في قطر في الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر من العام الحالي.

وتشمل المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2025 كلا من: (مصر - المغرب - أنجولا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - - جامبيا - مالي - السنغال - الصومال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - تونس - أوغندا - زامبيا - المركز الأول بتصفيات وسط أفريقيا - الثاني بتصفيات وسط أفريقيا).

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